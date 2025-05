Jongen op fatbike raakt ernstig gewond bij botsing met auto

Een jongen op een fatbike is donderdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Bosschebaan in Heesch. Hij kwam in botsing met een auto en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zowel de fatbike als de auto raakten flink beschadigd.

Het ongeluk gebeurde rond vier uur. Een man botste met zijn auto tegen een jongen die op een fatbike reed. De man raakte niet gewond. Het is niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. Een wiel van de fatbike brak volledig af. Ook de auto raakte flink beschadigd. Door de klap is de voorruit gebarsten en zit er een deuk in de motorkap. De auto is door een berger weggesleept.