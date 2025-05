Honderden lapjes stof met een verhaal: dit labyrint hangt vol herinneringen

De persoonlijke verhalen van zo’n achthonderd Brabanders zijn vastgelegd op lapjes stof. Samen vormen ze het Labyrint van Vught: een kleurrijk doolhof waarin je letterlijk kunt rondlopen. Van oorlogsverhalen tot fijne jeugdherinneringen. “De diversiteit aan verhalen geeft mensen stof tot nadenken en zorgt ervoor dat ze met elkaar in gesprek gaan”, vertelt initiatiefnemer en kunstenares Judith Abels.

Het labyrint is geïnspireerd op het Tapijt van Bayeux, een zeventig meter lange lap stof uit de middeleeuwen. “Sinds mijn bezoek aan dat tapijt op achtjarige leeftijd, had ik al de droom om zoiets na te maken,” vertelt Judith. “Want er zitten zoveel verhalen in een dorp, maar ze verdwijnen vaak met de tijd. Dat is hartstikke zonde.”

Drie jaar lang reden kunstenares Judith Abels en projectmanager Jente Lens-Swanenberg met hun camper door de regio om die verhalen te verzamelen. Ze gingen langs bij zorginstellingen, wijkcentra en basisscholen. Ze zetten tafels met lapjes stof en andere materialen neer om mensen mee te laten doen. “In het begin merkten we dat sommige mensen het lastig vonden om hun verhaal te delen of dat ze twijfelden of hun verhaal wel bijzonder genoeg was,” zegt Judith. “Maar steeds vaker stond er een rij mensen omdat ze hun allemaal hun verhaal wilden vertellen.”