Ongeluk met meerdere auto's op A4 leidt tot flinke vertraging

Meerdere auto's zijn donderdagmiddag op de A4 bij Bergen op Zoom met elkaar gebotst. De weg werd daarom afgesloten in de richting van de Belgische grens. Dit zorgde rond kwart voor zes voor een uur vertraging. Verkeer werd over de vluchtstrook geleid. Aan de andere kant van de A4 stond een kijkersfile.

Het ongeluk gebeurde rond half zes. Om iets voor zes uur was de weg weer vrij en nam de vertraging af.

Drie auto's zijn beschadigd geraakt en op de weg liggen brokstukken. Het is niet bekend of iemand gewond is geraakt. De drie auto's zijn geborgen.