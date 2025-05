Spelers van VV Gestel misdragen zich en worden weggestuurd door club

Een aantal spelers van VV Gestel is zondag tijdens de voetbalwedstrijd tegen RKVV Dommelen weggestuurd omdat ze zich hebben misdragen. In een verklaring laat het bestuur van VV Gestel donderdag weten dat ze 'een beroerde zondag achter de rug hebben' en hun slechte imago willen verbeteren.

Slecht imago VV Gestel

Donderdag kwam het bestuur met een statement. "Iedere voetballiefhebber uit de omgeving van Eindhoven weet dat VV Gestel geen goede naam heeft opgebouwd in het verleden", staat er. "Niemand weet dit echt beter dan het bestuur van VV Gestel zelf en wij doen er dan ook alles aan om dit te veranderen."

VV Gestel is een paar jaar geleden met hulp van de KNVB en de gemeente Eindhoven een nieuw traject gestart. "Er is nu een vertrouwenspersoon en een Normen& Waarden-commissie die erbovenop zitten als er iets gebeurt, want er is een zero tolerance-beleid."

Na het gedoe van afgelopen zondag heeft het bestuur dan ook ingegrepen. "Onze wedstrijdleider heeft al contact gehad met de trainer van Dommelen en zal nogmaals excuses maken en een attentie voor de getroffen speler afgeven."

Televisieprogramma Buitenspel

Het is niet de eerste keer dat er hommeles is bij VV Gestel. Negen jaar geleden kwam het televisieprogramma Buitenspel langs bij de club om over hun slechte naam te praten. Spelers van Gestel zouden toen hebben gezegd dat ze presentatrice Sophie Hilbrand 'het liefst op haar bek hadden geslagen'.