Gemeenteraad en wethouder tegenover elkaar over verkoop oorlogspand

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel wil niet dat de Beekvlietboerderij, een historisch pand dat tijdens de Tweede Wereldoorlog dienstdeed als gijzelaarskamp, wordt verkocht voor woningbouw. Donderdagavond nam de raad unaniem een motie aan die het college oproept de verkoopplannen terug te draaien.

Donderdagavond stemde de raad unaniem in met een motie die het college verzoekt om hun verkoopplannen terug te draaien. "De opdracht van deze wethouder is huizen bouwen. Maar vijf tot tien woningen zijn het opofferen van dit belangrijke cultuurhistorische erfgoed niet waard”, zegt Anja Andes, raadslid van fractie SMG.

Het college van Burgemeester en Wethouders wil in de Beekvlietboerderij vijf tot tien woningen laten bouwen via een zogenoemd collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Die plannen stuiten al weken op fel verzet, niet alleen van erfgoedstichtingen, maar nu ook van de gemeenteraad.

1300 handtekeningen aangeboden De boerderij was tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdeel van het gijzelaarskamp Beekvliet, waar ruim 1200 mannen gevangen zaten. Tegenwoordig huisvest het pand de tentoonstelling ‘Gegijzeld maar niet verslagen’, en wordt er educatie gegeven over het leven in gevangenschap.

Voorafgaand aan de raadsvergadering boden de Stichting Gijzelaarskampen en Stichting Beekvlietboerderij ruim 1300 handtekeningen aan. “Ons doel was 1276, voor elke gijzelaar één,” zegt Ronel Dielissen-Kleinjans van de Stichting Gijzelaarskampen. “Maar het werden er een stuk meer. Dat zegt wel iets.”

College blijft bij standpunt

Toch lijkt het college niet van plan de verkoopplannen terug te draaien. Wethouder Sam Goossens zegt de zorgen van de raad te begrijpen, maar noemt woningbouw ‘de beste optie’. Dat leidt tot verbaasde reacties in de raad, want in een raadsbrief uit 2023 stond nog dat de boerderij zou worden verkocht aan Stichting Beekvlietboerderij, vanwege het 'maatschappelijk belang van behoud van cultureel erfgoed’.

"Wij dachten dat de boerderij in handen van de stichting zou komen. Ik begrijp niet dat er ineens een totaal andere afslag is genomen. Ik schaam me dood", zegt raadslid Christel Heijmans van fractie Dorpsgoed gefrustreerd. Maar volgens Goossens is het financieel toch niet haalbaar om de boerderij exclusief aan één partij – zoals de stichting – te verkopen.

De wethouder wil zich wel inzetten om de expositie te behouden. Bijvoorbeeld in de tuin of op het nabijgelegen kleinseminarie Beekvliet. Dat is een voormalig katholiek opleidingsinstituut voor priesters op het terrein. De raad vindt dat deze alternatieven geen recht doen aan de huidige impact van de Beekvlietboerderij.

Hoewel de gemeenteraad nu een duidelijk signaal heeft afgegeven, ligt de uiteindelijke beslissing bij het college. Wethouder Goossens heeft toegezegd dat het college gaat onderzoeken wat er in de Beekvlietboerderij dan wel het Kleinseminarie mogelijk is. Of de Beekvlietboerderij behouden blijft in haar huidige vorm, blijft daarmee voorlopig onzeker.

Vrijwilligers van Stichting Gijzelaarskampen en Stichting Beekvlietboerderij reageren opgelucht. “We zijn in elk geval een stap verder en hebben de plek niet verloren”, stelt bestuurslid Dielissen-Kleinjan.