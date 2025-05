Bisschop De Korte denkt dat nieuwe paus stem blijft geven aan stemlozen

Een nieuwe paus is gekozen: de Amerikaan Robert Prevost (69) is vanaf nu paus Leo XIV. De bisschop van Den Bosch, Gerard de Korte, verwacht dat de nieuwe paus oog zal hebben voor de kwetsbaren in de wereld. "In het voetspoor van paus Franciscus zal deze paus als morele leider stem blijven geven aan de stemlozen in deze wereld", zegt De Korte.

De nieuwe paus heeft gekozen voor de naam Leo XIV. Volgens bisschop De Korte lijkt hij met deze naam bewust een richting aan te geven. "In de gekozen naam zie ik een verwijzing naar Leo XIII, de paus van de eerste sociale encycliek ‘Rerum Novarum’ (1891)." Een encycliek is een belangrijk pauselijk document. Het document waar De Korte naar verwijst, is geschreven door paus Leo XIII. De brief bespreekt onder meer de situatie van de arbeidersklasse. "De nieuwe paus zal zeker oog hebben voor de kwetsbaren van onze wereld", denkt de bisschop. Dat bleek volgens hem ook uit de eerste toespraak van de paus: "In zijn toespraak op het balkon van de Sint-Pieter sprak de paus veelvuldig over zijn diepe verlangen naar vrede voor onze, door veel geweld geteisterde, wereld".