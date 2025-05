Man overvalt Action, maar wordt overmeesterd door omstanders

Op de Action aan de Boulevard in Roosendaal is donderdagavond een gewapende overval gepleegd. Omstanders hebben de man weten aan te houden en overgedragen aan de politie.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Volgens de politie hebben omstanders uiteindelijk de verdachte aangehouden. Hij wordt door de politie vastgezet.

Agenten nemen ondertussen in de winkel verklaringen op van mensen die de overval hebben meegemaakt en doen sporenonderzoek. "Het onderzoek is in volle gang en zal nog geruime tijd in beslag nemen", meldt de politie. Mensen die de overval hebben meegemaakt, krijgen slachtofferhulp aangeboden.