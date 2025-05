Koper van vakantieparken Gillis wil uit principe geen cent neerleggen

Taeke Dijkstra weigert te betalen voor de negen vakantieparken van Peter Gillis. Van de rechter moet de koop doorgaan en daarom is er een dwangsom opgelegd. Sinds dinsdag krijgt Dijkstra voor elke dag dat hij niet betaalt een boete van een ton. Het maximum kan oplopen tot honderd miljoen euro.

Vorige week donderdag besliste de rechter dat de koop gewoon moet doorgaan. Dijkstra laat nu weten dat hij geen cent gaat neerleggen, zo meldt het Algemeen Dagblad. Jeroen Ferarra, adviseur van Dijkstra, laat weten dat het inmiddels een principekwestie is geworden. "En principes mogen geld kosten." Dijkstra moet een ton per dag betalen en na elf dagen wordt dat een half miljoen per dag.