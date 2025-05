Stokoude molen mag niet meer draaien vanwege gevaar

Hiep hiep hoera! De Akkermolen in Zundert bestaat 400 jaar en dat wordt zaterdag en zondag gevierd. Maar het is wel een feestje met een zwart randje, want sinds kort mag de molen niet meer draaien omdat het gevaarlijk is. Onderzoek wijst uit dat de wieken kapot zijn en kunnen loslaten. Maar als de molen niet draait, vreten insecten hem op. En een opknapbeurt kost meer dan een halve ton.

Hij heeft er wel zin in, maar toch is ook de teleurstelling van het gezicht van molenaar Joep Linder af te lezen. De Akkermolen blaast vierhonderd kaarsjes uit en dat wordt het hele weekend tijdens de nationale molendagen gevierd. Maar door de problemen met de wieken hangt er toch een grauwe sluier over de verjaardag.

"We gaan natuurlijk wel vlaggetjes in de wieken doen", vertelt Joep. "Maar de molen mag er nu niet mee draaien en dat is toch anders. Dat doet pijn, want ik werk al jaren als vrijwillige molenaar op deze molen. Vanaf het begin vecht ik om meer met dat ding te draaien."

De grotendeels houten Akkermolen, die stamt uit begin 1200 en graan maalt, is een bijzonder exemplaar. Er zijn er niet veel van in Nederland. Een deel van de wieken bestaat inmiddels uit staal en daar zit het probleem. Uit onderzoek van een expert met een röntgenapparaat bleek onlangs dat er kleine scheurtjes zitten in de lasnaden van de roedes van de wieken. De Akkermolen kwam zeg maar niet door de APK keuring en dan houdt het verhaal meteen op.

Het is zaak dat de molen zo snel mogelijk gerepareerd wordt, want er ligt nog een ander gevaar op de loer. "Bij lange stilstand kruipen er allerlei beestjes in het hout", legt molenaar Joep uit. "Bepaalde torretjes vinden het eikenhout van de molen heerlijk en eten dat op. Die verzwakken dus de boel van binnenuit. Dat gebeurt niet zo snel als de molen draait, want ze kunnen niet tegen de trillingen. Stilstaan is in feite een drama."

"Het hangt van de snelheid af waarmee de molen draait, maar een wiek kan bij wijze van spreken in de dakgoot van een huis hier aan de overkant terechtkomen. Of op de weg. Het is dus gevaarlijk. Ik heb wel eens foto's gezien van molens waarbij dat is gebeurd, want het komt nogal eens voor."

Maar het zou best weleens een tijdje kunnen duren voordat de molenwieken gerepareerd worden. "Er moeten dus nieuwe wieken gemaakt worden en er zijn maar weinig molenmakers. En omdat dit probleem bij meerdere molens is gevonden, moeten we maar afwachten wanneer we aan de beurt zijn. We sluiten achteraan in de rij."

Daarnaast is molenaar Linder financieel afhankelijk van de gemeente. Omdat de Akkermolen een rijksmonument is, is Zundert verantwoordelijk. En reparatie kost meer dan een halve ton. "Ik hoop dat de gemeente voortvarend te werk gaat", besluit hij. "Ik hoop dat ze zeggen: hier heeft u die halve ton. Naast Vincent van Gogh is de molen toch een beetje een icoon van Zundert. Het is de laatste molen die er nog staat en we trekken veel bezoekers."