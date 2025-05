Zomerse temperaturen op komst, heerlijk weekend voor zonaanbidders

Zonaanbidders wacht een heerlijk weekend. Het blijft droog en de temperatuur kan lokaal oplopen naar zomerse waarden. Dat vertelde Johnny Willemsen van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant.

Ook deze vrijdag wordt volgens Willemsen een prima dag. "Er gaan wel wat stapelwolken ontstaan aan het eind van de ochtend en in de middag maar dit zullen er minder zijn dan donderdag. Het blijft droog en daarbij is het zonnig. We halen een graad of twintig in de middag."

De komende dagen draait de noordenwind via het noordoosten richting het oosten en zelfs eventjes naar het zuidoosten aan het eind van het weekend. "Dat gaan we merken aan de temperatuur, want het wordt in het weekend nog wat warmer. Zaterdag 22 of 23 graden en zondag 23 tot lokaal 25 graden. Er is dan volop zon, net als begin komende week." Zoals het er nu naar uitziet, draait de wind later in de week weer terug richting het noorden en gaat de temperatuur weer wat omlaag.

"Vrijdagochtend hadden we op veel plaatsen nog vorst aan de grond."