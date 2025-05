Er is vrijdagochtend een ongeluk gebeurd op de snelweg A27 ter hoogte van de Merwedebrug. Er was daarom een rijstrook dicht. Verkeer vanuit Breda was op de piek van de file zo'n 45 minuten langer onderweg, meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.

Het is niet bekend wat er precies is gebeurd. Weggebruikers vanaf Breda werden omgeleid via de snelweg A16.