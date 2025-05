Hier sluiten ze zakendeals op de padelbaan: 'Padel is het nieuwe golf'

Voorheen was de golfbaan nog de plek om te netwerken en de zakelijke banden aan te halen. Tegenwoordig is padel helemaal in trek bij ondernemers. Onder de naam Brainport Kings komen ze in Eindhoven wekelijks bij elkaar om met een racket in een kooi een balletje te slaan. “We hebben oud-voetballers van PSV en Ajax. Die zijn dan nu ondernemers.”

“Padel is het nieuwe golf”, zegt initiatiefnemer Frank Scheepers uit Waalre. Voor zijn exclusieve club moet je gevraagd worden, je zomaar aanmelden lukt niet. Voorwaarde is ook dat je in de Brainportregio werkzaam bent. “En je moet geen beginner meer zijn. Je moet wel de regels kennen en al vaker een racket in je handen hebben gehad.” Op een golfbaan kunnen ondernemers in een golfkar rondrijden en ondertussen over zaken spreken. Bij Brainport Kings gaat het er wel anders aan toe. De zweetdruppels vliegen om je oren. Veel voormalige topsporters die in het bedrijfsleven zijn gestapt, vinden het geweldig. “Ook oud-tophockeyers van het Nederlands elftal komen hier, net als oud-PSV'er André Ooijer. De groep is heel divers. Van de eigenaar van een stucadoorsbedrijf tot een advocaat en van een notaris tot grootaandeelhouders.”

Brainsport Kings startte twee jaar geleden. Honderd ondernemers zijn inmiddels bij de besloten club aangesloten. Twee ochtenden in de week kunnen ze in een grote padelhal aan de Vijfkamplaan in Eindhoven terecht.

Initiatiefnemer Frank Scheepers uit Waalre (links).

De deelnemers schrijven zich elke week in, Frank zorgt voor een match. ”Ik let ook heel erg op de dynamiek van de groep. Dat het gezellig is. Ook mensen die op dat moment zakendoen met elkaar, zet ik bij elkaar. Of ze geven mij een belletje waarin ze aangeven dat ze in gesprek zijn met iemand van een bepaald bedrijf. Zouden wij morgen met elkaar kunnen spelen?” De wedstrijden zijn twee tegen twee. Het samen sporten schept volgens Frank een band. “Als je met elkaar op de baan staat en je plaatst een prachtige bal, geef je elkaar een compliment. Of je maakt een blooper en je lacht erom. Dan is het ijs gebroken. Dan zit je daarna met elkaar aan tafel en vraag je: ‘Wat doe je eigenlijk?’. Er zijn zelfs al mensen samen een nieuw bedrijf gestart nadat ze elkaar hier hebben leren kennen.” De ondernemers sponsoren samen ook het padeltalent Laura Rijkers, zodat zij zich nog meer op de sport kan richten. “Ze wil professioneel padelspeler worden. Als ze straks meedoet aan een groot toernooi en ze staat in de finale, gaan we haar aanmoedigen. Dan huren we met z'n allen een bus. Dat is dan weer een versterking van de businessclub.”