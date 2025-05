Weinig enthousiasme bij de provincie voor meer boa's in het buitengebied

Er zijn meer boa's nodig in de Brabantse natuur en in het buitengebied. Dat concluderen onderzoekers van adviesbureau BMC. Zij stellen dat er niet genoeg mensen in dienst zijn om voldoende toezicht te houden. Maar bij de provincie zijn ze niet overtuigd van de noodzaak en staan ze niet te popelen om meer boa's in dienst te nemen.

In Brabant zijn nu zo'n 35 'groene boa's' actief. Die moeten bijvoorbeeld controleren op illegale jacht, dumpingen van drugs en afval en op wildcrossen. Volgens de onderzoekers zijn daar niet genoeg mensen voor. En de groene boa's die er zijn, hebben niet genoeg tijd. Volgens het onderzoek zouden 98 voltijds handhavers nodig zijn om voldoende toezicht te kunnen houden in het Brabantse buitengebied. Op sommige plekken is zelfs helemaal geen toezicht, schrijven de onderzoekers. Op andere plekken komen wel boa's, maar lang niet vaak genoeg.

Het aantal van 98 boa's is gebaseerd op de berekening dat elke hectare natuur en buitengebied tenminste één uur per jaar gecontroleerd moet worden. In werkelijkheid is dat 0,3 uur. Weinig enthousiasme bij provincie

De provincie staat niet te springen om het aantal boa's meer dan te verdubbelen, zo blijkt uit een reactie van het college op het rapport. Ze vinden dat de onderzoekers niet genoeg onderbouwen dat er daadwerkelijk sprake is van een tekort. Het college vraagt zich af of de prioriteiten van de groene boa's niet moeten veranderen. Zo zou er meer aandacht moeten komen voor het herstel van kwetsbare natuur en niet langer voor het hele buitengebied. Ook de leden van Provinciale Staten lijken nog niet overtuigd van de conclusies uit het onderzoek. Op initiatief van D66, ChristenUnie-SGP en VVD werd vrijdag een commissievergadering gehouden, waarin Statenleden hun twijfels konden uiten. De partijen zetten vraagtekens bij de norm van één uur toezicht per hectare per jaar. Ze vonden dat de onderzoekers niet goed aan konden geven waarom die norm omhoog zou moeten. Dakloze arbeidsmigranten, bosbranden en criminaliteit

Maar volgens de onderzoekers heeft een tekort aan groene boa's toch echt als gevolg dat het grootste gedeelte van meldingen niet kan worden opgepakt. Als dat niet gebeurt, zal het vertrouwen van inwoners worden beschadigd. Ondertussen krijgen de bestaande handhavers het steeds drukker met meer natuurgebied, dakloze arbeidsmigranten, bosbranden en criminaliteit. Provinciale Staten moeten nog een oordeel over het rapport te vellen. Wat er met de conclusies uit het onderzoek gebeurt, is dus nog geen uitgemaakte zaak. Binnenkort moet blijken of de provincie zich hard wil maken voor meer groene boa's.