Jumbo door Heineken voor de rechter gesleept vanwege ruzie om bier

Bierbrouwer Heineken is een rechtszaak begonnen tegen supermarkt Jumbo. Dat bevestigen beide bedrijven na berichtgeving in het FD en AD. De brouwer is boos omdat Jumbo veel minder Heineken-bierbestelt dan voorheen.

Volgens Heineken zorgt dit ervoor dat er lege plekken zijn in de schappen van Jumbo-winkels. Het gaat om onder meer Amstel, Birra Moretti en Desperados, allemaal onderdeel van Heineken. De brouwer vindt dat Jumbo zich niet aan de afspraken houdt en eist dat de supermarkt weer meer bier gaat inkopen en verkopen. Waarom koopt Jumbo minder bier?

Volgens Jumbo vraagt Heineken vraagt te veel geld voor hun bier. Jumbo wil de prijzen voor klanten juist laag houden. Daarom bestelt de supermarkt tijdelijk minder Heineken-producten.