Vrouw (51) doet valse bommelding in vliegtuig, Eindhoven Airport kort dicht

Eindhoven Airport is vrijdagochtend een uur dicht geweest na een bommelding. Een 51-jarige vrouw zat aan boord van een vliegtuig toen ze zei dat er een bom in haar ruimbagage zat. Ze is vervolgens uit het vliegtuig gehaald en aangehouden.

Het vliegtuig waar de vrouw in zat, zou naar de Turkse badplaats Antalya vliegen. Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee vertelt dat de koffer van de vrouw is gecontroleerd door een explosievenverkenner. "Wij nemen iedere melding serieus. In dit geval bleek het geen bom te zijn." Door de melding is een vliegtuig omgeleid naar het vliegveld van Weeze in Duitsland. Enkele andere vluchten liepen vertraging op. "Inmiddels is het vliegveld weer geopend en gaan alle vluchten weer volgens schema", zegt de woordvoerder.

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision