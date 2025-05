Dit is het strijdplan van Bosz voor een Champions League-ticket

PSV heeft zondagmiddag op bezoek bij Feyenoord maar één doel. De ploeg van trainer Peter Bosz gaat in De Kuip voor de winst, als dat lukt is een ticket voor de Champions League een zekerheidje. Met een overwinning blijft PSV bovendien in de race voor de landstitel. Bosz: "Maar ik kijk niet omhoog of omlaag. Ik kijk alleen naar onze ploeg."

Het strijdplan van Bosz in De Kuip is duidelijk. "Vanaf de eerste minuut gaan we aanvallen. Iedere wedstrijd is onze intentie om te winnen. Het gaat mij alleen om onze prestatie tegen Feyenoord, naar andere clubs kijk ik niet. De kans dat je wint is het grootst als je jezelf volledig concentreert op wat je moet doen."

Wachten op privacy instellingen...

"Deze vorm geeft nul garantie richting een volgende wedstrijd."

Met de vorm van de Eindhovenaren zit het wel goed. De laatste vier wedstrijden in de Eredivisie werden gewonnen. "We creëren kansen, scoren veel en geven weinig weg, dat geeft vertrouwen. Het lukt ons weer om de toeschouwers te vermaken en een mooie wedstrijd voor te schotelen. Ook in lastige uitwedstrijden als FC Groningen en FC Twente hebben we goed gespeeld. Ik ben heel blij dat het weer beter gaat, al zijn er altijd dingen die beter kunnen. Maar deze vorm geeft nul garantie richting een volgende wedstrijd."

De Rotterdammers wonnen hun laatste zeven competitiewedstrijden en volgen PSV op vijf punten. Met nog drie wedstrijden te gaan moet Feyenoord dus winnen om kans te blijven maken op rechtstreekse plaatsing voor de Champions League. "Ik zie een ploeg met vertrouwen. Van de buitenkant zie ik met Robin van Persie een beginnende trainer die heel duidelijk weet hoe hij wil spelen. Bij SC Heerenveen was dat veel druk zetten en de wil om te voetballen. En dan heeft bij Feyenoord beter spelersmateriaal. Ze spelen wel met minder balbezit dan hij zou willen, al was de wedstrijd tegen NEC de enige met veel balbezit en die wonnen ze niet. Het is knap wat hij bij Feyenoord doet."

“Wij hebben de beste selectie van Nederland.”