Auto ramt met flinke snelheid lantaarnpaal uit de grond

Een automobilist is vrijdagmiddag met hoge snelheid tegen een lantaarnpaal gereden op de Van Broeckhovenlaan in Den Bosch. De zwarte Audi moest uitwijken voor een andere auto die uit een uitrit kwam. De bestuurder van de Audi is naar het ziekenhuis gebracht.

De automobilist raakte eerst een wegversmalling en reed daarna de lantaarnpaal compleet uit de grond. Het gaat om een gehuurde Audi RS3 met een Duits kenteken. Een bloedsnelle auto met een nieuwwaarde van ruim honderdduizend euro en een vermogen van 400 pk. Er zaten meerdere mensen in de auto, maar alleen de bestuurder is meegenomen naar het ziekenhuis. De politie heeft de zwarte auto in beslag genomen en gaat onderzoek doen naar het ongeluk. Op de Van Broeckhovenlaan geldt een maximum snelheid van vijftig kilometer per uur.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink