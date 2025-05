Naomi Wessels (16) verruilt kunstschaatsen voor langebaan

Na jaren op het ijs als kunstschaatsster heeft Naomi Wessels (16) uit Den Bosch afgelopen seizoen de overstap gemaakt naar het langebaanschaatsen - en met succes. Wat begon als een probeersel, pakte verrassend goed uit: ze eindigde als elfde op zowel het NK Sprint als het NK Supersprint. Haar snelle progressie bleef niet onopgemerkt, want komend seizoen maakt ze deel uit van het KNSB Talent Team Zuid.

Naomi deed al sinds haar vierde aan kunstschaatsen, maar de negatieve sfeer in die wereld brak haar op. Ze besloot daarom vorig seizoen over te stappen naar het langebaanschaatsen. "Ik wilde in de topsport blijven, maar zonder plezier kom je nergens", vertelt ze in een interview aan Schaatsen.nl. "Op de langebaan vond ik dat gevoel terug."