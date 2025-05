Pratende bloempot en robotkat helpen ouderen om langer thuis te wonen

Een pratende bloempot die je herinnert aan afspraken, een robotkat die spint als je hem aait tegen eenzaamheid en een kastje dat op tijd medicijnen geeft. Het zijn een paar van de zeventig technische snufjes in het T-Huiz. In dit demonstratiehuis in Den Bosch kunnen ouderen moderne technologie testen die hen helpt om zelfstandig te blijven wonen.

Het T-Huiz staat midden in de wijk Kruiskamp en oogt van buiten heel gewoon. Wie over de drempel stapt, komt in een technische wereld terecht. In de woonkamer, keuken en slaapkamer zijn meer dan zeventig zorggadgets die gericht zijn op meer zelfredzaamheid voor ouderen. Volgens Jeroen Hankel, betrokken bij het T-Huiz namens Brabant Zorg, wordt technologie steeds belangrijker. "De zorg staat onder druk. Mensen wonen steeds langer thuis en hulp laat soms lang op zich wachten. Deze hulpmiddelen kunnen dan het verschil maken", zegt hij. Denk aan een robotstofzuiger die het huis schoonmaakt of een dispenser die aangeeft welke medicatie je moet nemen. Ook is er een steuntje om makkelijker op te staan van de bank of speciaal bestek en borden voor wie minder kracht heeft of één arm gebruikt. "Ouderen willen niet afhankelijk zijn van mantelzorgers of professionals. Ze willen zoveel mogelijk zelf doen, en dat kan hierdoor langer."

Tijdens de 'Slim Samenleven Dagen' op 9 en 10 mei kunnen Bosschenaren het T-Huiz bezoeken om te ervaren hoe deze oplossingen werken. Wim (74) uit Rosmalen valt meteen de houten blokken op de traptreden op, die de afstand verkleinen en het traplopen vergemakkelijken. "Ik ben pas geopereerd aan mijn knie. Dit had het makkelijker gemaakt zonder de knie te zwaar te belasten", zegt Wim.

Pratende bloempot Tessa helpt met het herinneringen van afspraken (foto: Omroep Brabant).

"Ik wist niet dat het bestond. En ik denk dat ik lang niet de enige ben." Een van de opvallende gadgets is de pratende bloempot Tessa. Ze is gekoppeld aan een tablet met agenda en begint te praten wanneer er iets op de planning staat, zoals: 'De buurvrouw komt over een half uur langs, zorg dat je klaar bent'. Hankel: "Zulke herinneringen helpen ouderen de controle over hun dag te behouden." Hoewel de bezoekers enthousiast zijn over de gadgets, denken ze dat het een uitdaging is om deze bij de juiste doelgroep onder de aandacht te brengen. Dit blijkt als Marcel (67), een Bosschenaar uit de buurt, een kijkje komt nemen. "Ik wist wel dat hier iets met zorg zat, maar wat er binnen te zien is, wist ik niet." Na een korte uitleg is hij enthousiast. "Ik denk dat veel mensen uit de flat waar ik woon hier gebruik van kunnen maken", zegt Marcel. Hij vindt dat zo’n voorbeeldhuis in veel meer wijken moet komen. "Dan kunnen ouderen spontaan binnenlopen en zien wat ze op dat moment nodig hebben." Bezoeker Henny (80), die nog zelfstandig woont, heeft voorlopig geen hulpmiddelen nodig, maar wil op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor de toekomst. "Vooral technologie is op onze leeftijd lastig", vindt hij. "Als ik het eindelijk begrijp, is het alweer veranderd. Daarom wil ik nu al weten wat er is." Ook Hankel ziet dat ouderen vaak moeite hebben met de technologie. "Maar als ze zien hoe waardevol iets kan zijn, zijn ze bereid om te leren hoe het werkt."