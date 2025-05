Flinke vertraging bij bouwprojecten door drukte en personeelstekort Enexis

Ongeveer honderd bouwprojecten in de regio Noordoost-Brabant lopen vertraging op door drukte en personeelstekorten bij Enexis. Dat laat de stroomnetbeheerder desgevraagd weten. De nieuwbouwprojecten worden pas later dit jaar aangesloten op het stroomnetwerk.

Enexis bekijkt in het derde kwartaal van dit jaar wanneer de bouwprojecten wel worden voorzien van een stroomaansluiting.

De netbeheerder komt om in het werk en zit met een overvol stroomnet. Tel daar een personeelstekort bij op, en je hebt een probleem. "De vertraging heeft helaas te maken met de hoeveelheid werk en het personeelstekort. Er zijn gewoon ontzettend veel projecten. Die hebben veel tijd en aandacht nodig", laat een woordvoerder weten.

Enexis wil met de vertraging ook stroomuitval bij al aangesloten projecten voorkomen. Want als er nieuwe projecten worden aangesloten op een al overvol stroomnet kan dat voor problemen zorgen. "Het bestaande net moet goed blijven functioneren." De prioriteit ligt daarom eerst bij de al bestaande projecten, voordat er nieuwe aansluitingen kunnen worden gemaakt.

Hoe groot de omvang van het probleem precies is, is niet duidelijk. Vermoedelijk gaat het om honderden, mogelijk zelfs duizenden woningen die nu later kunnen worden opgeleverd. Maar er zitten ook andere bouwprojecten tussen. "Het zijn allerlei soorten projecten. Denk aan woningbouw of kleine bedrijven. Het is heel divers", legt de woordvoerder uit.

De netbeheerder laat weten te balen van de vertraging. "Het is verschrikkelijk dat mensen hierop moeten wachten. Maar we zitten krap, er is ontzettend veel werk."