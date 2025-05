Langer wachten op plannen bestrijdingsmiddelen van provincie

De aanpak van bestrijdingsmiddelen van de provincie laat langer op zich wachten. Dat meldt gedeputeerde Marc Oudenhoven (Lokaal Brabant) van Landbouw vrijdag aan Provinciale Staten. De provinciebestuurder heeft door 'de complexiteit van het onderwerp' meer tijd nodig. Hij hoopt zijn plannen eind juni alsnog aan Provinciale Staten voor te kunnen leggen.

Volgens de gedeputeerde zijn er al gemeenten die zelf iets aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen doen. "Er zijn ook gemeenten die dat wel willen, maar niet weten hoe. Die bieden we onze hulp aan."

Met het 'actieplan bestrijdingsmiddelen' wil Brabant als eerste provincie in Nederland het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw wil terugdringen. "Dat vergt een stevige voorbereiding", legde Oudenhoven vrijdag uit aan Provinciale Staten. "We zijn in gesprek met belanghebbenden."

Leden van Provinciale Staten reageerden vrijdag teleurgesteld op het uitstel van het actieplan. "Het is erg jammer dat het plan er nog niet is", zei GroenLinks-fractievoorzitter Jade van der Linden. Ze vindt dat het actieplan wel heel makkelijk wordt doorgeschoven. "We willen dat de gedeputeerde ons op zijn minst laat weten wat er nu dan wel ligt."

Ook het onderzoek naar de mogelijkheden voor een verbod op bestrijdingsmiddelen laat langer op zich wachten. Eind vorig jaar namen Provinciale Staten een voorstel van de SP voor dat onderzoek aan. Volgens de provincie is het onderzoek opgenomen in het actieplan.

De commissie landbouw sprak vrijdag over de toekomst van agrarisch grondgebruik in Brabant. De provincie staat aan de lat om ervoor te zorgen dat er minder meststoffen en bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Momenteel komen er teveel van die stoffen in het water en de natuur terecht.

De provincie wil daarom maatregelen nemen, zodat boeren duurzamer met hun grond omgaan. Het verbieden van bepaalde bestrijdingsmiddelen is daarbij een optie.