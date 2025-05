Giertank knalt uit elkaar, duizenden liters mest over straat

Stront aan de knikker op de Planetenlaan in Son en Breugel vrijdagmiddag. Daar was een giertank uit elkaar geknald. Een fontein van zwarte, naar stront stinkende drab spoot volgens getuigen in de rondte. De straat, een rotonde en meerdere auto’s zaten helemaal onder.

Om hoeveel liter mest het ging is niet bekend, maar vergelijkbare tankwagens vervoeren normaal zo’n 20.000 liter. Toen een andere wagen ter plekke kwam om de restanten over te pompen, was de tankwagen al bijna helemaal leeg gelopen.

Foto: Persbureau Heitink.

Het voorval gebeurde rond drie uur 's middags. Hoewel het om plantaardige mest ging, hing in de omgeving urenlang een sterke, penetrante lucht. Meerdere auto's waren ook door de plas mest gereden en hadden het verspreid door de straten in de omgeving. Twee auto's die compleet onder zaten zijn door de brandweer schoongespoten. Ook een aantal vrachtwagens die in de straat stonden moesten hun weg vervolgen door de zwarte drab.Ook die zijn door de brandweer afgespoten. Rond half zeven waren de straat en rotonde weer schoon. Omdat het om plantaardige mest gaat, kon de brandweer alles gewoon in het riool laten lopen. Het is onduidelijk waardoor de tank uit elkaar is geklapt.

Foto: Persbureau Heitink.