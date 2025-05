Proefrit eindigt in ravage, bestuurder onder invloed veroorzaakt ongeluk

Een proefritje is een bestuurder vrijdagmiddag duur komen te staan in Tilburg. De man reed op een industrieterrein aan de Wegastraat en zag daar een andere auto over het hoofd. De auto's botsten vol op elkaar en raakten zwaar beschadigd. De bestuurder was vermoedelijk onder invloed van drugs.

Door de klap belandde de geleende auto in de bosjes. Bij de andere auto brak het voorwiel af. De straat lag bezaaid met brokstukken.

Twee ambulances en de meerdere politiewagens rukten uit. Beide bestuurders zijn op de plek van het ongeluk aan hun verwondingen behandeld. De man die die proefrit maakte is door de politie aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor een bloedtest. De eerste indicatie op straat gaf een positief resultaat op drugs. Beide auto's zijn door een bergingsbedrijf getakeld en afgevoerd.

Foto: Persbureau Heitink.