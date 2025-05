Shane van Aarle (18) verruilt FC Eindhoven voor Juventus: 'Jongensdroom'

Shane van Aarle staat voor een grote stap. De 18-jarige verdediger van FC Eindhoven draagt volgend seizoen het shirt van Juventus. De Eindhovenaren wilden graag met hem verder, maar zien de transfer nu als een mooie waardering voor zijn ontwikkeling.

Shane voetbalde in zijn jeugd bij een aantal Belgische clubs, waaronder Club Brugge. Daarna verkaste hij naar de jeugdopleiding van FC Eindhoven, waar hij dit seizoen voor de winterstop debuteerde in het eerste elftal. Het talent veroverde dit kalenderjaar een basisplaats. Zijn ontwikkeling viel op bij de Italiaanse topclub Juventus, dat hem nu haalt voor het beloftenteam.

"Ik hoop mezelf omhoog te spelen", zei Shane erover tegen ESPN. "Ik ben benieuwd naar het niveau en probeer me zo snel mogelijk aan te passen. Ik kan het eigenlijk nog steeds niet goed beseffen. Het is een echte jongensdroom."

Technisch manager Marc Scheepers van FC Eindhoven is trots op de transfer van Van Aarle: “Soms kan het heel snel gaan en dat bewijst Shane hier. Als je als 18-jarige al zo stabiel en volwassen kunt spelen, komt de interesse van topclubs vanzelf. We hebben hem een plan aangeboden voor een langer verblijf in Eindhoven, maar als een club van het kaliber Juventus op je pad komt snap ik zijn keuze. Uiteindelijk kunnen we trots zijn op Shane en op onze opleiding.”

Andere transfers

De Italiaanse club kijkt weleens vaker rond op de Brabantse velden. Zo haalde het in 2023 verdediger/middenvelder Livano Comenencia op bij Jong PSV. De jeugdinternational uit Breda kwam ook terecht in het beloftenteam in de Serie C, het derde niveau.

Leandro Fernandes stond bij PSV bekend als een groot talent en vertrok in 2018 naar de club uit Turijn. De 25-jarige middenvelder slaagde er niet en na avonturen in Italië, Nederland, Noorwegen en Litouwen is hij momenteel clubloos.