Man gesnapt met 108 illegale vapes in kofferbak, verstopt in meubelstuk

Een 21-jarige man die handelt in verboden vapes is donderdag in Helmond tegen de lamp gelopen. Hij reed met hoge snelheid over de Rivierensingel en werd door de politie staande gehouden. Bij een controle vonden de agenten 108 illegale vapes in de kofferbak. En die bleken ook nog eens verstopt te zitten in een meubelstuk, zo maakte de politie vrijdag bekend.

De politie hield donderdag een verkeerscontrole in de buurt van de woonboulevard. Op de Rivierensingel trok de man hun aandacht, omdat hij harder reed dan toegestaan. Voor de agenten reden om een stopteken te geven.

Tijdens de controle bleek de auto niet op naam geregistreerd te staan. Daarom werd de auto in beslag genomen. Toen de agenten de auto wilden leeghalen, vonden ze in de kofferbak twee tassen met vapes met smaakjes. Verkoop daarvan is verboden. Een deel van de vapes zat verstopt in een poef, die ook in de kofferbak stond. De telefoon van de bestuurder en 700 euro aan contant geld werden in beslag genomen voor verder onderzoek. De man is volgens de politie niet aangehouden. "De NVWA is verantwoordelijk voor de naleving van de regels als het gaat om de verkoop van illegale vapes. Zij zullen het onderzoek dan ook verder op zich nemen", aldus een woordvoerder.