Bewoners zien straat vol mest liggen: ‘Auto met open raam kreeg volle laag’

Mest die metershoog uit een vrachtwagen spoot, auto’s die helemaal onder zaten en een straat met een dikke laag zwarte drab. Bewoners van de Planetenlaan wisten vrijdagmiddag niet wat ze meemaakten toen een giertank midden in de straat ontplofte. “Het rook zo vies. We hebben de rolluiken meteen dichtgedaan”, vertelt Lise Hoeks.

Ze kijkt vanuit haar huis uit op de rotonde, waar het allemaal gebeurde. “Ik keek naar buiten en zag dat de hele straat vol lag. Het zag er best wel heftig uit en het stonk”, vertelt ze. “Maar gelukkig is het niet verder gekomen dan de straat en hebben wij geen schade.”

De 18-jarige Jochem Buijs wist niet wat hij zag toen hij de straat inreed. “Ik zag allemaal auto’s stilstaan, die heel vies waren. Ik vroeg me af wat er was gebeurd, want dat verwacht je niet bij een ongeluk. Toen hoorden we van anderen hier dat er een giertank kapot was gegaan en dat de mest er metershoog uitspoot.”