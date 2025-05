Zwak Willem II verliest, NAC zeker van handhaving

NAC is zonder zelf te spelen verzekerd van handhaving in de Eredivisie en mag daarvoor Willem II bedanken. De Tilburgers verloren vrijdagavond met 1-2 van Heracles Almelo en kunnen de aartsrivaal op de ranglijst niet meer inhalen. Voor de ploeg van trainer Kristof Aelbrecht breekt een belangrijke week aan, waarin het veiligstellen van de zestiende plek de prioriteit is.

De eerste helft van Willem II was één de slechtste van dit seizoen of misschien wel de slechtste. Na een kwartier kreeg middenvelder Jesse Bosch nog wel een aardige schotkans namens de thuisploeg, maar daarna was het al snel 0-1 dankzij een goal van Ivan Mesik.

De Tilburgers mochten daarna Thomas Didillon-Hödl dankbaar zijn, want de Fransman voorkwam met geweldig keeperswerk een grotere voorsprong van de gasten. Heracles verzuimde te scoren, maar aan de andere kant liet ook Ringo Meerveld een grote kans liggen. Op slag van rust wist de Bossche middenvelder na een knappe solo keeper Fabian de Keijzer niet te kloppen.

Lef en inzet

In de tweede helft was er een heel ander Willem II. Na de dramatische eerste 45 minuten zagen de supporters in het volgepakte Koning Willem II Stadion een ploeg met lef en inzet. Al snel viel de gelijkmaker en wel door een kopbal van Jeremy Bokila, de spits die vooraf werd gehuldigd vanwege zijn honderdste wedstrijd voor de Tricolores. Via de behendige Emilio Kehrer was het na 63 minuten bijna 2-1, maar een katachtige reflex van De Keijzer voorkwam een doelpunt. Penalty

In de fase dat Willem II sterker was, kwam de formatie uit Almelo op voorsprong. Amine Lachkar liet zien geen verdediger te zijn, haalde zijn tegenstander neer in het zestienmetergebied en veroorzaakte daarmee een strafschop. Jizz Hornkamp, oud-spits van Willem II, bleef rustig en stuurde Didillon-Hödl de verkeerde hoek in. Heracles Almelo ging daarna op zoek naar de 1-3 en daarmee de beslissing. Opnieuw hield Didillon-Hödl zijn ploeg op de been, waardoor het spannend bleef.

De penalty van Jizz Hornkamp. (Foto: Joris Verwijst/Orange Pictures)

In de stand kwam in de slotfase geen verandering meer. Wel werd het duel 31 seconden voor het einde tijdelijk gestaakt toen er bekers op het veld werden gegooid vanuit het vak met fanatieke Willem II-supporters. Na een korte onderbreking kwamen de spelers terug op het veld voor de slotminuten. Na het laatste fluitsignaal werden de spelers getrakteerd op een luid fluitconcert van de eigen aanhang.

