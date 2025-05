Motoragent rijdt tegen flitspaal tijdens spoedmelding en raakt zwaargewond

Een motoragent is vrijdagavond zwaargewond geraakt toen hij onderweg was naar een spoedmelding in Geldrop. De man raakte op de Gijzenrooiseweg de macht over het stuur kwijt en botste tegen een flitspaal die langs de weg stond.

Meerdere ambulances en politiewagens kwamen naar de plek van het ongeluk toe. Volgens de politie is de man zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk.