Blusvoertuigen komen vast te zitten in drassige grond bij blussen kampvuur

Twee brandweerwagens kwamen vrijdagavond vast te zitten in een natuurgebied tussen de Sumatralaan en de rivier Dommel in Eindhoven. De brandweer was opgeroepen vanwege de vele rook die uit het gebied kwam.

Toen de brandweer het gebied in ging, op zoek naar de brandhaard, kwamen de twee blusvoertuigen vast te zitten in de drassige grond. Na een lange tijd graven, het verstevigen van de grond en het laten leeglopen van de banden van de brandweerwagens lukte het een voertuig los te krijgen. Een andere wagen moest met een kraan uit het gebied worden gehaald. Kampvuur

Uiteindelijk bleek de vele rook afkomstig van een kampvuur dat in het gebied was gemaakt. Daar wonen daklozen die daar een soort kampje hebben in het midden van Eindhoven.

Foto: Persbureau Heitink.