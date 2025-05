Noortje redde meer dan ze dacht, Frans noemt het een 'grootse actie'

Mannetjesbijen - dus ook mannetjes van de metselbijen - landen op de rug van het grotere vrouwtje. Ze klemmen zich dan vast en beginnen dan aan de paring. Het maakt niet uit waar dat plaatsvindt, maar in het water is het wat lastig. Na de daad laat het mannetje los en is de paring gelukt. Hopelijk is paring van deze twee metselbijen niet in het water gevallen. Zie ook dit mooie filmpje van Vera van Loo van twee andere soorten metselbijen.

Noortje van den Broek heeft een grootse redding gedaan. Zij heeft volgens haar een bij, die in een waterbakje geland was, eruit gevist en op het droge gezet. Ze vroeg zich wel af wat voor beestje er op de rug van de bij zat. Zij dacht aan een andere bij. Het is nog mooier: zij heeft niet alleen twee metselbijen (moeilijk te zien) gered, maar ook lijkt ze de paring waarmee de beestjes bezig waren gered te hebben.

Laurens uit Oss trof een beestje aan bij de achterdeur van zijn huis. Hij denkt dat dit een wants is. Zijn vrouw twijfelde en zij heeft gelijk. Het insect op de foto is geen wants, maar een kever. De naam is gegroefde lapsnuitkever, ook wel taxuskever genoemd. Gegroefde lapsnuitkevers zijn een ware plaag voor de mooie boomsoort taxus. Ze behoren tot de grote kevergroep van de snuitkevers waarvan er alleen al wereldwijd meer dan 60.000 soorten bekend zijn. De meeste volwassen kevers leven van bladeren. De larven voeden zich met wortels van allerlei gewassen. In ons land kennen we ongeveer zeshonderd soorten snuitkevers, waarvan de gegroefde lapsnuitkever er een is. Deze snuitkever hoort van oorsprong thuis in ons land en is dus geen invasieve soort.

Ook de taxus komt van oudsher voor in ons land. Dit is een van de drie naaldbomen die hier van oudsher voorkomt, naast de grove den en de jeneverbes. Sommige mensen denken dat deze gegroefde lapsnuitkever na de buxusmot de volgende plaag in de tuin wordt, maar ik betwijfel dat. Ik zie zelfs langzamerhand weer meer taxusstruikjes opkomen in de natuurgebieden. Dat is heel mooi, want de taxus hoort thuis in onze bossystemen.