Tilburger pakt man en vrouw in nekklem en gaat er met fiets vandoor

Een 31-jarige Tilburger is vrijdagavond aangehouden nadat hij een man en vrouw had mishandeld op de kruising van de Akkerweg met de Tilburgseweg in Moegestel. Hij hield hen in een nekklem.

Mensen die dit zagen, belden de politie en riepen naar de man om de slachtoffers los te laten. Na enige tijd liet hij los, maar sloeg hij een van de getuigen in zijn gezicht. Daarna pakte hij de fiets van deze getuige en reed daarop weg.