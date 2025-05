Songfestivalpresentator Cornald Maas heeft 'kwaadaardige chronische kanker'

Cornald Maas uit Bergen op Zoom heeft een "kwaadaardige vorm van chronische kanker". De 62-jarige songfestivalpresentator kwam daar begin vorige zomer achter na het Eurovisie Songfestival met Joost Klein.

Maas is altijd bang voor de dood geweest. Toch kwam de diagnose 'kanker' minder hard binnen dan hij had verwacht. "Op dat moment werd ik tot mijn eigen verbazing juist heel rustig en ging ik afvinken wat er allemaal al wél goed was gegaan in mijn leven. Nou, dat was best heel veel, vond ik. En bovendien dacht ik: waarom zou het mij níét overkomen? Een constatering die me opmerkelijk genoeg óók veel rust gaf."