Te veel egels doodgereden: buurt komt zelf in actie

'Kijk uit! Hier steken egels over.' Dit verkeersbord kan je sinds kort tegenkomen in de Beekvlietstraat in Sint-Michielsgestel. Buurtbewoners zagen te vaak dat in hun straat egels werden doodgereden en kwamen in actie met het verkeersbord als resultaat.

Saskia Rathenau woont aan de straat en zegt dat het doel van het bord duidelijk is: “Rij langzamer dan 30 kilometer per uur en denk er ’s nachts aan dat een egeltje zich alleen oprolt als het zich wil verdedigen. Rijd er dus niet overheen", zegt ze tegen Dtv Nieuws. “Als je drie keer een dode egel hebt gevonden, waaronder ook een jonkie, is dat heel choquerend. Iedereen loopt er ook maar gewoon langs,” zegt bewoner Wineke Durrer. Haar zoon heeft speciaal egelhuisjes in de tuin. "Mijn zoon is enorm bezig met verduurzaming. De egel is voor hem heel belangrijk."

"We gaan niet op elke hoek van de straat een bord ophangen."

Saskia merkt op dat automobilisten nog niet goed opletten en vaak te hard rijden. “De maximumsnelheid op deze weg is 30 kilometer per uur, maar lang niet iedereen houdt zich daaraan. We hebben ook kabels gelegd om te meten hoeveel verkeer eroverheen gaat en we zien dat dat toeneemt." De buurtbewoners en de gemeente werken nu samen om het aantal overreden egels terug te dringen. “We gaan niet op iedere hoek van de straat een bord ophangen, dat is echt niet de bedoeling”, laat wethouder Theo Geldens weten. “Deze locatie heeft echter een verhoogd risico. Het is aan de rand van de woonwijk, waar veel wilde dieren zitten. Daarnaast is er veel verkeer vanwege een school. Extra aandacht voor deze oversteek is daarom op zijn plaats.”

Initiatiefnemers Saskia Rathenau en Dirk Durrer (foto: Dtv Nieuws).