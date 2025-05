Mama heeft een streepje voor: Irma krijgt bijzonder Moederdagcadeau

Shit, dacht Nils Nagelkerke (25) uit Breda tien jaar geleden op Moederdag. Hij was straal vergeten om een cadeautje voor zijn moeder Irma te kopen. Omdat zij wel een streepje voor heeft bij hem, geeft hij haar die sindsdien cadeau. “Bij tien streepjes neem ik haar een weekendje weg.” Het laatste streepje krijgt Irma deze zondag, waarna de twee een bijzonder tripje gaan maken.

Rechtovereind en met zijn handen in het haar, zit Nils als 15-jarige puber op een zondagmorgen in mei in zijn bed. Het is Moederdag, ontdekt hij. Een cadeautje is in geen velden of wegen te bekennen en tot zijn grote spijt zijn de winkels dicht. Toch komt Nils niet met lege handen aanzetten bij zijn moeder Irma Hurks (58). Ze krijgt namelijk een streepje van hem cadeau. Een traditie die inmiddels tien jaar in stand wordt gehouden.

Citytrip

Op Moederdag en tijdens haar verjaardag, krijgt Irma streepjes cadeau van Nils. “Elke tien streepjes mag ik ze verzilveren en gaan we een tripje maken”, vertelt ze in haar tuin in Prinsenbeek.



De eerste tien streepjes werden vier jaar geleden verzilverd tijdens een tripje naar Rome. Dit jaar pakken moeder en zoon het grootser aan. Ze gaan in november namelijk naar New York. “Het lijkt ons in eerste instantie een hele mooie wereldstad, die je minstens één keer in je leven gezien moet hebben”, zegt Nils. Maar het wordt niet zomaar een citytripje.