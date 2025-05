Fietser (88) overleden na aanrijding met busje

Een 88-jarige man uit Helmond is op de Weg naar Bakel in Helmond overleden na een aanrijding met een busje. Hij was op de fiets, toen hij tijdens het oversteken werd geraakt. De weg is in beide richtingen afgesloten voor verkeer.

De Helmonder was samen met een vrouw aan het fietsen. Zij raakte niet gewond. Er wordt nog onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren.