Fietser overleden na aanrijding met busje

Een fietser is op de Weg naar Bakel in Helmond overleden na een aanrijding met een busje. De weg is in beide richtingen afgesloten voor verkeer.

Er wordt nog onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Vermoedelijk is het ongeval gebeurd terwijl de fietser de weg overstak. Het zou gaan om een man die met een vrouw aan het fietsen was. Zij raakte niet gewond.