Huis in brand in binnenstad, vuur snel onder controle

Op de bovenste verdieping van een huis aan de Molenstraat in Roosendaal is brand ontstaan. Er liggen zonnepanelen op het dak en er kwam behoorlijk wat rook vrij. Niemand is gewond. De brand is al onder controle.

De brandweer schaalde op naar 'grote brand', omdat het huis middenin de binnenstad van Roosendaal ligt. Maar al snel gaven ze het sein brand meester, omdat ze de brand onder controle hebben. Voorlopig zijn ze wel nog even bezig met nablussen.