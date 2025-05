RKC mengt zich weer in de degradatiestrijd na 3-1 winst op Heerenveen

In Waalwijk is weer hoop op een wonder na een heel belangrijke zege op sc Heerenveen. RKC, die laatste stond in de Eredivisie, won zaterdagavond met 3-1 van de Friese club. Daarmee zitten de Waalwijkers Willem II weer op de hielen in de degradatiestrijd: ze klommen een plekje omhoog.

Het was alweer negen duels geleden dat de ploeg van trainer Henk Frasen voor het laatst won. RKC was vanaf het begin van de wedstrijd zichtbaar toe aan een overwinning. Richonell Margaret brak een aantal keer door, wat uiteindelijk de openingstreffer opleverde.