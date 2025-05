NAC gaat onderuit tegen Fortuna Sittard, maar blijft in Eredivisie

NAC heeft niet kunnen scoren op bezoek bij Fortuna-Sittard zaterdagavond. De wedstrijd eindigde in 1-0. Toch zijn de Bredanaren verzekerd van nog zeker een seizoen in de Eredivisie, doordat aartsrivaal Willem II vrijdag thuis verloor tegen Heracles Almelo.

Het duurde lang voor de wedstrijd op gang kwam. Na een klein half uur spelen was er de eerste echte kans voor Sittard, maar NAC-doelman Daniel Bielica hield de bal mooi uit het net. Net als in de eerdere wedstrijden, speelde NAC met vijf man sterk in de verdediging, maar dat mocht niet baten, want na 30 minuten viel toch de 1-0. Fortuna-speler Sierhuis schoot de bal mooi binnen na wat geklungel van de Bredanaren.