Fietser belandt in water en kan er niet meer zelf uitkomen

Een fietser belandde zaterdagnacht in het water naast de Broekstraat in Mierlo. Dit gebeurde rond kwart over twee. Het ging mis bij de brug over het kanaal.

Een ambulance, de brandweer en de politie werden ingeschakeld om de man uit het water te halen. Het slachtoffer kon door de dikke laag modder staan in het water, maar hij kon er niet meer zelf uit komen. Warmtefolie

De brandweer bevrijdde de man. Hij is daarna door ambulancemedewerkers in warmtefolie gewikkeld en naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de politie heeft de man vermoedelijk teveel alcohol gedronken.