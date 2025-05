Fietsster gewond aan hoofd na botsing met andere fietser

Een fietsster is zaterdagnacht gewond geraakt aan haar hoofd bij een ongeluk op de Veldhovenseweg in Knegsel. Ze kwam daar rond twee uur in botsing met een tegemoetkomende fietser en viel hard op het fietspad. Ze is met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Vanwege de ernst van de situatie kwam onder meer een traumaheli naar de Veldhovenseweg. De fietser met wie de vrouw in botsing kwam, raakte niet gewond. De weg werd na het ongeluk en de afhandeling daarvan afgesloten voor al het verkeer. Het is niet de eerste keer dat het mis gaat op dit fietspad. Op 2 maart gebeurde dit ook al. Toen was het enkele honderden meters verderop richting Veldhoven raak.