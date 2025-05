Een auto is zaterdagnacht door brand verwoest in de Mullerlaan in Veldhoven. De politie houdt rekening met brandstichting.

De eigenaar van de auto probeerde het vuur nog met een tuinslang te blussen. Dat lukte niet, de brandweer heeft het blussen overgenomen. Er zou iemand gezien zijn die na het uitbreken van de autobrand op hoge snelheid wegreed. De politie doet onderzoek.