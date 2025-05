'Mariawonder' is terug op haar eigen vertrouwde plek

Moederdag heeft in Wintelre een extra lading gekregen met de inzegening van de herbouwde Mariakapel. Eind vorig jaar werd de kapel volledig vernield toen er in de sneeuw een auto tegenaan reed. Wonder boven wonder kwam het Mariabeeld helemaal ongeschonden uit de puinhoop. Onder grote belangstelling werd het Mariabeeld op Moederdag teruggebracht naar haar vertrouwde plek.

Een man in een busje reed eind november vroeg door de Groenstraat in Wintelre. In een besneeuwde bocht, vlak voor het kapelletje, ging de wagen door gladheid slingeren en knalde bovenop het huis van Maria. De bestuurder moest naar het ziekenhuis. Het bouwwerk lag volledig aan diggelen, alleen het Mariabeeldje bleef heel. De politie haalde het heelhuids uit het puin.

De bus stond bovenop het kapelletje (foto: René de Bresser).

Op de plek van het verwoeste bouwwerkje staat nu weer een getrouwe reconstructie van het oorspronkelijke kapelletje uit 1943. Die eerste kapel werd destijds gebouwd door het Brabants Studentengilde uit Hilvarenbeek, midden in de oorlogsjaren. Oud-buren Guus en Riek Wouters hebben de kapel de afgelopen maanden gerestaureerd. En zo begon Moederdag in Wintelre met een optocht vanaf de kerk naar de kapel met de pastoor, de fanfare, het gilde en tientallen dorpsgenoten.

Veel mensen brachten het Mariabeeld terug naar haar plek (Foto: Katja de Bresse)

Tijdens de plechtigheid plaatste pastoor Lamoen het gerestaureerde beeld in de nieuwe kapel, waarna hij het gebouw inzegende.

Pastoor zegent kapel in (Foto: Katja de Bresser)

Met het aansteken van kaarsen, een bloemenhulde en een toepasselijk muziekstuk van de fanfare werd de opening feestelijk gevierd. Het gilde bracht als eerbetoon een vendelgroet.

Vendelgroet en veel bekijks in Wintelre (Foto: Katja de Bresser)