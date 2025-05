PSV wint zinderende topper en blijft meedoen om de titel

PSV heeft zondagmiddag de zeer spannende topper tegen Feyenoord met 2-3 gewonnen. In de eerste helft werden de Eindhovenaren overlopen en mochten ze van geluk spreken dat het maar 2-0 was. Na rust was PSV oppermachtig en kwam het terug tot 2-2. In de slotfase was het wachten op de 2-3 en die viel uiteindelijk diep in de extra tijd door Noa Lang. Door de winst blijft PSV in de race voor de titel samen met Ajax. Bovendien is de club verzekerd van de tweede plek en daarmee een ticket voor de Champions League.

Spelen in een groot stadion, dat waren de spelers van PSV wel gewend, zo gaf trainer Peter Bosz afgelopen vrijdag aan bij de persconferentie. Een volle Kuip zorgde zondagmiddag echter voor een ontketend Feyenoord dat vol gas gaf. Igor Paixão gaf al snel de eerste waarschuwing, maar zijn schot was een prooi voor PSV-doelman Walter Benitez. Kort daarna was het wel raak toen de Braziliaan als enige alert reageerde op een lange bal van zijn eigen keeper Timon Wellenreuther. Paixão rondde beheerst af: 1-0.

Igor Paixão viert de 1-0 met op de achtergrond teleurgestelde PSV-spelers. (Foto: ANP, Bart Stoutjesdijk)

PSV was volledig van slag en werd overlopen door de thuisploeg. In de tiende minuut was het al 2-0 toen rechtsback Givairo Read alle ruimte kreeg en Benitez klopte met een schot in de verre hoek.

De storm van Feyenoord ging niet liggen en via Anis Hadj Moussa was het al bijna 3-0. De vleugelaanvaller won het duel van Mauro Júnior, maar wachtte vervolgens te lang met het overhalen van de trekker. Weer een paar minuten later ontsnapte PSV aan een derde tegengoal, want de vrije trap van Paixão ging net naast. Vroege wissel

Pas na ruim twintig minuten toonde PSV zich voor het eerst gevaarlijk. De tot dan toe onzichtbare Malik Tillman kreeg wat ruimte om uit te halen, maar zijn schot was niet hard genoeg. Er volgde daarna nog wat meer Eindhovens gevaar, zonder grote kansen overigens. Het opvallendste moment vond plaats in de 26ste minuut toen Bosz al zijn eerste wissel toepaste. Ledezma kreeg geen grip op Paixão en werd vervangen door Sergiño Dest. Sterk PSV

In de eerste minuten van de tweede helft zagen de toeschouwers opnieuw een aanvallend Feyenoord. Er waren ook wat kansjes, maar de bal ging er in de 50ste minuut aan de andere kant in. Ivan Perisic, wie anders de laatste weken, kreeg de bal voor zijn voeten en haalde snoeihard uit: 2-1. Het was daarna wachten op de 2-2. Luuk de Jong was er dichtbij en vervolgens liet Perisic twee kansen liggen.

Ivan Perisic maakte de 2-1 voor PSV tegen Feyenoord. (Foto: ANP, Bart Stoutjesdijk)

Een kleine twintig minuten voor tijd volgde de beloning voor het aanvallende PSV. Uitgerekend Noa Lang, die de hele wedstrijd werd uitgefloten vanwege zijn Ajax-verleden kwam vanaf de linkerkant naar binnen en haalde doeltreffend uit: 2-2. Ondanks een regen aan gegooide bekers uit het publiek besloot scheidsrechter Danny Makkelie het duel niet stil te leggen. In de slotfase werd duidelijk dat PSV geen genoegen nam met een gelijkspel. Om in de race voor de titel te blijven, werd het gaspedaal nog eens extra ingedrukt. De laatste minuten had het bovendien een man meer na de directe rode kaart van Read. Kansen op de 2-3 waren er en een doelpunt van de gasten werd op advies van de VAR afgekeurd vanwege buitenspel. Diep in de extra tijd was het dan toch raak en wel door Lang. Met deze zeer belangrijke treffer blijft PSV in de race om de titel en is het zeker van de Champions League volgend seizoen.