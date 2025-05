Karin runt op Moederdag hotel met dochters: ‘We willen het anders doen’

Terwijl veel moeders zondag een ontbijtje op bed krijgen, staat Karin Bruers gewoon in de keuken. Niet om iets voor zichzelf klaar te maken, maar voor de gasten van haar eigen hotel. Hotel Bent in Oisterwijk opende deze week de deuren en is helemaal vegan én duurzaam. Karin runt het samen met haar twee dochters. "Ik ben juist blij dat ik eindelijk gasten kan ontvangen", zegt ze vrolijk.

Moederdag of niet, voor gastvrouw Karin Bruers is het gewoon een werkdag. “Ik kreeg appjes van mijn dochters met ‘fijne Moederdag’ en foto’s van mijn kleinkinderen. Daarna ben ik gewoon aan het werk gegaan,” zegt ze, terwijl ze het ontbijt voor haar hotelgasten voorbereidt. Ze opende deze week het gloednieuwe hotel Bent in de Oisterwijkse bossen. In de eerste dagen zit het hotel al voor de helft vol. Voor de gasten staat bij het ontbijt plantaardige yoghurt en vegan croissantjes klaar. “Ik vind het belangrijk dat er geen dierenleed aan te pas komt,” legt de gastvrouw uit. "Zo hebben we bijvoorbeeld geen eieren met spek." Het idee voor het hotel ontstond omdat Karin en haar twee dochters al jarenlang vegan zijn, maar in Oisterwijk nauwelijks iets konden vinden dat écht plantaardig was. “Als je hier iets vegan bestelt, halen ze vaak gewoon het vlees van je bord en dat is het dan. We wilden dat anders doen.”

“Gasten hebben niet altijd door dat het tweedehands is.”

Wat begon als het plan voor een klein restaurantje, groeide uit tot een compleet hotel. Maar het hotel is niet alleen veganistisch in de keuken, de duurzaamheid komt overal terug. “Mijn moeder vond het milieu en de toekomst ook belangrijk, dus dat heb ik van huis uit al meegekregen”, zegt Bruers. Van de meubels tot de verf en de bedden, alles is zorgvuldig gekozen om het milieu zo min mogelijk te belasten. Geen leer in de meubels, geen dons in de kussens, geen lijm of verf met dierlijke bestanddelen. Zelfs de dakpannen en balkonnetjes zijn tweedehands. “Er zijn al zoveel bouwmaterialen en spullen geproduceerd dat we honderd jaar vooruit kunnen. Dus voor ons is het heel logisch om op deze duurzame manier te werken”, zegt Bruers als ze van de hotelkamers laat zien.

Karin Bruers bij haar gloednieuwe hotel in Oisterwijk (foto: Megan Hanegraaf).

De bedden zijn gemaakt van gerecycled plastic, de wc’s spoelen door met regenwater, en zelfs de dakpannen zijn gebruikt. “Wat is zo leuk vind is dat gasten niet altijd door hebben dat het vegan of tweedehands. Maar dat hoeft ook niet”, zegt de eigenaresse.

“We zijn met z’n drieën, alle drie moeder, en we doen dit samen.”