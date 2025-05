Deze zangeressen strijden om belangrijke prijs, maar zijn ook vriendinnen

Twee ijzersterke, beginnende muzikanten uit Brabant nemen het tegen elkaar op in een titanenstrijd op het Hilversumse Mediapark. De beroemde 3FM Talent-verkiezing is voor hen misschien wel de springplank naar nationale bekendheid, net zoals artiesten als Froukje, S10 en Goldband dat hadden. Dit jaar komen beide finalisten, Hannah Roelofs (HANNAH) én Julie Benoit (XXJULÍA), uit Brabant. “Dat kán toch geen toeval zijn?”

Wie Hannah hoort zingen, hoort geen zangeres met een masker op. Met elektronische, Engelstalige pop gooit ze haar ziel op tafel. “De nummers gaan over uit je comfortzone stappen", zegt ze. Dat doet zij zelf door muziek te maken: "Want dat is eng. Als mensen mijn muziek niet leuk vinden, voelde het ook alsof ze míj niet leuk vinden.” Meedoen aan 3FM Talent was een grote stap voor haar. En toen ze zag dat ze in de finale stond, naast vriendin en groot talent Julie Benoit, kon ze maar heel even blij zijn. "Daarna volgde paniek en heel hard werken. Eenmaal genomineerd wil ik echt heel graag winnen."

HANNAH (foto: Merlin Moritz& Thirsa van Lier).

Hannah uit Geldrop ging naar Rock City in Eindhoven en studeerde daarna aan de Rockacademie in Tilburg. Sinds november geeft ze haar eigen muziek uit. Haar muziek is Madonna-achtig aanstekelijk. In de teksten verkent ze thema's als volwassen worden en onzekerheid. "Ik treed op onder mijn eigen naam, want de muziek die ik maak laat oprecht zien wie ik ben."

'Ik mocht nooit meedoen aan Kinderen voor Kinderen door mijn Brabants accent, maar dat houdt me nu niet meer tegen."

Ze wilde altijd meedoen aan Kinderen voor Kinderen, maar dat mocht niet, omdat ze een Brabants accent heeft en geen rollende r. Zich aanpassen naar die wensen was geen optie voor haar: "Ik ben nu eenmaal een Brabantse meid, die hier nooit meer weggaat", lacht ze. Bovendien: "Er zit heel veel talent voor cultuur én muziek in Brabant."

"Brabant heeft mij en mijn muziek gevormd, ik ben hier meer mezelf en brutaler."

Net als Hannah komt Julie van de Rockacademie. Ze kwam ervoor vanuit België naar Tilburg en besloot te blijven. Julie maakt alternatieve soulpop, met invloeden van funk en jazz en schuwt de scherpe randjes niet. "Ik omschrijf mijn muziek als een magazine, waarbij ik mensen die mij irriteren op de voorpagina zet", vertelt ze.

Dat moet ze even uitleggen: "Neem het nummer Berlin Boy." Dat gaat over een Berlijnse jongen met wie ze aan het daten was. "We hadden een goede klik, maar toen ik een ticket naar Duitsland had gekocht, zei hij doodleuk dat er al iemand kwam die hij nóg een beetje leuker vond. Hij wilde ons zelfs 'combineren'. Ja daag!" Ze schreef het nummer en stuurde het naar hem op. "Hij vond het een leuke melodie - alleen de tekst wat minder", lacht Julie. Hij heeft wel op haar gestemd voor 3FM Talent. "Het minste wat hij kon doen", grinnikt ze.

XXJULÍA (foto: Valerie van Hazendonk).

Ook voor Julie speelt Brabant een grote rol in haar leven en muziek. "Sinds ik besloot te blijven - dat deed ik niet voor niets - heeft het me gevormd. Ik ben hier meer mezelf, brutaler ook", zegt ze. Haar portfolio nam hier een vlucht. En naast haar muzikale talent organiseerde Julie ook haar eigen evenement. Fxmme Frequency in Poppodium013: een avond over gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de muziek. Julie belooft aan de mensen die op haar stemmen dat ze een friettafel organiseert in Tilburg. "Met Belgische friet, maar dat op tafel gooien is typisch Nederlands", lacht ze.

"Als ik win knuffel ik eerst Hannah, daarna pas bel ik mijn ouders."