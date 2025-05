Auto botst op tegenligger tijdens inhaalactie

Twee auto's zijn zondagmiddag hard op elkaar gebotst op de Strijbeekseweg in Ulvenhout. Tijdens het inhalen had een van de twee zijn tegenligger niet gezien. Allebei de auto's moesten worden weggetakeld.

Een van de bestuurders moest door de ambulance worden nagekeken. Of hij mee naar het ziekenhuis is gegaan, is niet bekend. De andere automobilist kwam met de schrik vrij.