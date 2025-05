Spookrijder jaagt politie de stuipen op het lijf: 'Veel te veel gedronken'

Een 43-jarige vrouw heeft de politie in Sprang-Capelle in de nacht van zaterdag op zondag flink laten schrikken. Ze had veel te veel gedronken en reed tegen het verkeer in op de Midden-Brabantweg. Na een levensgevaarlijke achtervolging kwam de vrouw midden op de A59 tot stilstand.

"Achter het stuur zien we een vrouw zitten die nergens op reageert en enkel voor zich uitkijkt", vertelt agent Koen. Tijdens het koffiedrinken krijgt hij een melding van een spookrijder, die zich richting Waalwijk begeeft.

De signalen van Koens collega's negeert de vrouw. Ze reageert niet op sirenes, niet op de lampen of het roepen. "Terwijl zij op de linkerrijstrook op de autoweg tegen het verkeer in rijd, zien we dat meerdere bestuurders hard moeten uitwijken om een aanrijding te voorkomen." Ze vervolgt haar weg over de A59 en rijdt wederom links. "Na een minuut komt ze tot stilstand tegen de middengeleider, waarna ik uit onze auto stap, over de middengeleider spring en haar sleutels afpak", vertelt Koen. Ondertussen stond zijn auto midden op de snelweg stil.

"Ze wordt twee keer verdacht van poging tot doodslag, voor mijn collega's die opzij moesten springen."