Auto en fietser botsen bij fietsoversteekplaats, fietser zwaargewond

Een fietser is zondagmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding in Waalwijk. De man is op de kruising van de Pakketweg met de Weteringweg op een auto gebotst en is met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht.

De fietser moest met een vaccuümmatras, om stabiel te kunnen liggen, naar het ziekenhuis worden gebracht. De automobilist raakte niet gewond. De schade aan de auto en de fiets was beperkt.