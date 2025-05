PSV volledig terug in titelrace na nederlaag Ajax

De titelstrijd in de Eredivisie is weer enorm spannend. PSV won zondagmiddag met 2-3 van Feyenoord en daarna ging koploper Ajax met 0-3 onderuit tegen NEC. Met nog twee wedstrijden te gaan is het gat één punt in het voordeel van Ajax.

PSV-trainer Peter Bosz schrok van wat zijn ploeg de eerste helft op het veld van De Kuip liet zien. Feyenoord kwam al binnen 10 minuten op 2-0 en liet kansen liggen op een grotere tussenstand. "Ik herkende mijn ploeg niet. Het was verschrikkelijk, in alles. Er klopte helemaal niets van. Je moet met gif in je flikker de duels aangaan. Dat heb ik ze in de kleedkamer gezegd", vertelt Bosz tijdens de persconferentie.

Aanvaller Noa Lang schrok van de reactie van zijn trainer. "Het was tot schreeuwen aan toe. We leken in de eerste helft onze laatste kans weg te gooien. Maar het tekent ons ook dat we het toch weer om weten te draaien."

"Ik hou van van zo'n ambiance."

PSV herstelde zich in de tweede helft, kwam terug tot 2-2 en in de extra tijd bezorgde Lang zijn ploeg met zijn tweede treffer van de middag drie punten. "Ik hou van zo'n ambiance. Als je een goede voetballer bent, dan moet je je laten zien. Dat is gelukt. Ik had na afloop een grote glimlach op mijn gezicht. De trainer was ook blij met de overwinning."



Bosz zag naar eigen zeggen het PSV wat hij gewend is. "Een dominante ploeg die wil winnen."

